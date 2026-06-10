/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026

Published: Jun 10, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:00 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ. ತೇಜೋಹಾನಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂರಿಕ ಕಲಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.