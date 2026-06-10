Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 10, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:00 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ. ತೇಜೋಹಾನಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂರಿಕ ಕಲಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.

Recommended Videos

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026
02:14
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026
02:16
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026
02:27
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ..ಇಲ್ವಾ..?
03:50
RSS ನವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು..?
06:09
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾವು-ಹಲಸು ಮೇಳ! ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
08:41
ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಬೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
03:10
ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನ ಯೋಗ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು: ʼಕರ್ಮʼದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
04:08
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ
02:34
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಂದ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?
05:08
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?
04:23
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 09-06-2026
02:11

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ರಾಜೀನಾಮೆ..!
Trinamool Congress Crisis7 min ago
2
Karnataka rains42 min ago
3
Hardik Pandya Bengaluru diagnostics visit43 min ago
4
MLA Pradeep Eshwar43 min ago
5
DHARWAD1 hr ago