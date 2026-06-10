/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026

Published: Jun 10, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:05 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧನವ್ಯಯವಾಗುವ ಸಂಭವ. ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ರಾಜ ಸಮಾನರಾದವರಿಗೆ ಇಂದು ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.