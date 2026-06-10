/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026

Published: Jun 10, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:10 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಿತ್ರರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಧನಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ. ವಾತ ರೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರೋಗ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಘಾಸಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ.