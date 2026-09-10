/10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 10, 2026, 03:55 PM|Updated: Sep 10, 2026, 03:58 PM

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸುಖ ಕಡಿಮೆ, ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾದ ದಿನ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ದಿನ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಹಿಸಲಾರದ ನೋವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನೀವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.

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