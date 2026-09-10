/10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 10, 2026, 03:35 PM|Updated: Sep 10, 2026, 03:57 PM

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆದ ದಿನ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

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