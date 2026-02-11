ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.