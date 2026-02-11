ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿಭಾದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಅತೀವವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗಿಂದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂತಾನದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಕಲಹಗಳು ಪೀಡಿಸಬಹುದು. ವಾಗ್ ದೋಷದಿಂದ ಅವಗಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.