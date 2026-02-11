ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೋದರರ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಸುಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.