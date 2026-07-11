/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 11, 2026, 08:10 AM|Updated: Jul 11, 2026, 08:10 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿರಲಿದೆ. ನೂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಾಮಿಕರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ದಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನೀವಿಂದು ಹೆದರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.

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