/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026

Published: Jul 11, 2026, 08:05 AM|Updated: Jul 11, 2026, 08:05 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ತಂದೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಸಂತಾನ ಆಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವೈಮಸ್ಯ ಬರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ. ಇಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.