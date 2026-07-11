/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 11, 2026, 08:15 AM|Updated: Jul 11, 2026, 08:15 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ವಿನಿಮಯವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.

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