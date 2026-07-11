/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026

Published: Jul 11, 2026, 08:15 AM|Updated: Jul 11, 2026, 08:15 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-07-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ವಿನಿಮಯವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.