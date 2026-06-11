/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-06-2026

Published: Jun 11, 2026, 10:45 AM|Updated: Jun 11, 2026, 10:45 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಮಂಗಳಪ್ರಧವಾದ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಲಿವೆ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ, ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತಃಕಲಹಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ.