/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-06-2026

Published: Jun 11, 2026, 11:25 AM|Updated: Jun 11, 2026, 11:25 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಗುರುವಿನ ಸಮಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಪ್ರಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಸಮಾನನಾದವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಾಧಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಧೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.