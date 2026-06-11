/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 11, 2026, 10:55 AM|Updated: Jun 11, 2026, 10:55 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಜ್ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಪರಿಚಯ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತೇಜೋ ಹಾನಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

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