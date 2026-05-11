/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-05-2026

Published: May 11, 2026, 12:45 PM IST|Updated: May 11, 2026, 12:45 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು.