ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-05-2026

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 11, 2026, 12:45 PM IST|Updated: May 11, 2026, 12:45 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11-05-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು.

