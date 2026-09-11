/11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಮಾತೇ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಲೇ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಯಾರದ್ದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಿನಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಖರ್ಚಿನ