/11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 11, 2026, 01:30 PM|Updated: Sep 11, 2026, 01:30 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಮಾತೇ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಲೇ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಯಾರದ್ದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಿನಗಳಿವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಖರ್ಚಿನ
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