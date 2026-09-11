/11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಪೋಷಕರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನೀವು ಯೋಗ್ಯವಾದವರನ್ನು ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ