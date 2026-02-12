ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾದೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭದಿನ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಶುಭ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಟ ಇರಲಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೇತ್ರ ದೋಷ ಕಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸುಯೋಗ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸುಭದ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.