ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮನೋಭಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾವಂತ ಇರುವವರಿಗೆ ಭೀತಿ ಕಾಡಬಹುದು. ಪಿತ್ತಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾದಿ ಕಾಡಿಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವೃತಾ ಕಾಲಹರಣ, ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.