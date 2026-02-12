ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೆಡುಕಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾರ್ತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ. ಅತೀವವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.