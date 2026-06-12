/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 12, 2026, 12:45 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:45 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಸಂಪಾದನೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪುಣ್ಯತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾಧೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸನ್ಮಂಗಳ, ಸಫಲತೆ ಕಾಣಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.

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