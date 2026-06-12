/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 12, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಸಕಾಲ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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