/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026

Published: Jun 12, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ, ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಸಕಾಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.