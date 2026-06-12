/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 12, 2026, 12:30 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:30 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪರಂಪರೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಕೀಲರಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

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