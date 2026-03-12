ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸುಯೋಗ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.