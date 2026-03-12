ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-03-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದಾದ ದಿನ. ಅತೀವವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡಭರಿತವಾದ ದಿನ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಇರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತವಾದ ದಿನ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಭಾದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ.