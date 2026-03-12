ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-03-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಆನಂದ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಧೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋದರರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇರಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು.