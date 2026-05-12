/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-05-2026

Published: May 12, 2026, 01:15 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:15 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪರಸ್ಥಳ ವಾಸ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಬಹುದು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಜ್ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಇಂದು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.