/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-05-2026

Published: May 12, 2026, 01:20 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:20 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ, ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಇಂದು ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ, ತೇಜೋವಧೆ ಆಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಚಾಂಚಲ್ಯತೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕುಟುಂಬದವರ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಯ, ಕಲಹಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅಸಂತುಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.