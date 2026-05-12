ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-05-2026

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 12, 2026, 01:25 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:25 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 12-05-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ, ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂದು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಜ್ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ವಿಳಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳ ಸುಯೋಗವಿದೆ.

