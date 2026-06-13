/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 13, 2026, 12:20 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:20 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅತ್ಯಾಪ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.

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