/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026

Published: Jun 13, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಾತ ಇರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತಗಾದೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.