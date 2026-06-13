/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 13, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಾತ ಇರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತಗಾದೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

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