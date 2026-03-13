ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗುವ ಸುಯೋಗ. ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.