ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-03-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡದ ದಿನ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಬಂಧುಗಳಿಂದ ವೈಮಸ್ಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ, ಸಂಗಾತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಶುಭ ಸಮಯ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸಗಳಾಗಬಹುದು. ಪದವಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.