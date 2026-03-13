ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-03-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕೆಸಲ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡು ಸುಯೋಗವಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಗಾತುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದಲೂ ದ್ರೋಹವಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.