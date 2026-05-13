/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-05-2026

Published: May 13, 2026, 11:45 AM IST|Updated: May 13, 2026, 11:45 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರುವ ದಿನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸಮಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ.