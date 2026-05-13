/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-05-2026

Published: May 13, 2026, 11:55 AM IST|Updated: May 13, 2026, 11:55 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಗಾಧೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಚಾರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿರಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಡಭರಿತವಾದ ದಿನ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದುಡಿಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿದೆ.