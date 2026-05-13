/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-05-2026

Published: May 13, 2026, 11:50 AM IST|Updated: May 13, 2026, 11:50 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಬಡ್ತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಯಾರನ್ನೋ ನಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರ ನಿಜಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿದರವ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ.