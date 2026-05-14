/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026

Published: May 14, 2026, 01:05 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:05 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇರಲಿದೆ. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರಾಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಚಿಂತನಾ ಪರವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಧೃಡತೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.