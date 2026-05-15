/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧರ್ಮಪ್ರದವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗ. ಇಂದು ದುರ್ಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳ, ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ.