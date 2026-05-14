ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 14, 2026, 01:10 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:10 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಡುಕಿನ ಮಾತಿನ ಸ್ವಭಾವ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಾಹನಾಧಿಗಳ ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

