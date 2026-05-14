/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026

Published: May 14, 2026, 01:00 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:00 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 14-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸದೃಢ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗ ಆಪೇಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಇಂದು ಸನ್ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇತರರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಥಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಚಂಚಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.