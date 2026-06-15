Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 15, 2026, 01:25 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ. ಒಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.

Recommended Videos

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026
02:25
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026
02:15
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026
02:19
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ; ಚಿನ್ನಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ?
02:16
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ; ಚಿನ್ನಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ?
05:25
ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ಮರಿ ಟೈಗರ್‌
06:20
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಾಲನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
03:20
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಹೆಸರು: ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಾಲನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
05:05
"ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು" ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ಮಾತು
09:19
ಆಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ
01:43
ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್
04:32
ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು
02:04

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು
bengaluru murder5 min ago
2
FIFA World Cup 202617 min ago
3
8th Pay Commission50 min ago
4
Komaki X-One51 min ago
5
Indira Lankesh passes away1 hr ago