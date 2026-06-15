/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026

Published: Jun 15, 2026, 01:25 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ. ಒಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.