/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026

Published: Jun 15, 2026, 01:15 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:15 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರಬಹುದು. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನ. ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಆಂಜನೇಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಿರಿ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.