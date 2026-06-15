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Written ByYashaswini V
Published: Jun 15, 2026, 01:15 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:15 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರಬಹುದು. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನ. ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಆಂಜನೇಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಿರಿ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 15-06-2026
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