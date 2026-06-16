/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026

Published: Jun 16, 2026, 12:30 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:30 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಕಾಲ. ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.