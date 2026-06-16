/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 16, 2026, 12:30 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:30 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಕಾಲ. ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

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