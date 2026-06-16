/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026

Published: Jun 16, 2026, 12:20 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:20 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ವಿನಾಕಾರಣ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ತೇಜೋವಧೆ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಕೆಡುಕಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.