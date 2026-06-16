/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026

Published: Jun 16, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸೋದರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿರಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಗಳಾಗಬಹುದು. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತೆವಹಿಸಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.