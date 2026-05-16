/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-05-2026

Published: May 16, 2026, 05:35 PM IST|Updated: May 16, 2026, 05:35 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದೇಹ ಜಾಡ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಜ್ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.