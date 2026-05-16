/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-05-2026

Published: May 16, 2026, 05:30 PM IST|Updated: May 16, 2026, 05:30 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿವೇಚನಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹುನ್ನಾರಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿವಹಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೂಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನೊಡಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಾವಂತವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಸಂಪನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೀನ ರಾಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.