/17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 17, 2026, 12:40 PM|Updated: Aug 17, 2026, 12:40 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಮೇಷ ರಾಶಿ: ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ದಿನ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚಂಚಲರಾಗಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಹೋದರ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು
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