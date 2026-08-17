/17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ದಿನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚಂಚಲರಾಗಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಹೋದರ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು