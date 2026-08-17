/17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಮಯಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಳಿತು. ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಓದಿ. ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. ಕುಲದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಅಷ್ಟಮ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಗುರುವಿನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿದ್ದು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಮುಖ