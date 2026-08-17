/17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 17, 2026, 12:55 PM|Updated: Aug 17, 2026, 12:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಮಯಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಳಿತು. ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಹನುಮಾನ್‌ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಓದಿ. ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. ಕುಲದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ: ಅಷ್ಟಮ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿದ್ದು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಮುಖ
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